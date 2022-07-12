Роспотребнадзор измерил радиационную обстановку в Прикамье

Фон - в норме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Роспотребнадзоре измерили радиационную обстановку на территории Пермского края. Она оценивается как благополучная, рассказали в ведомстве.

Измеряли ее уровень в семи городах Прикамья - в Перми, а также в Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

Как сообщили специалисты ведомства, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в июне 2022 года не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения. И составила всего от 0,05 до 0,14 мкЗв/час.

Природные и техногенные радиационные аномалии или случаи лучевой патологии не зафиксировали.

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