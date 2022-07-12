В Пермском крае после работы бесследно исчез 23-летний парень

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края
В Пермском крае пропал 23-летний Александр Михайлов. Как сообщают в краевом поисковом отряде «Лиза Алерт», парень в поселке Басим Соликамского городского округа ушел 10 июля с делянки. С тех пор о нем ничего не известно.
Особые приметы пропавшего парня:
- рост 180 сантиметров;
- худощавое телосложение; - темно-русые волосы;
- карие глаза.
Был одет в рабочий костюм и оранжевую сигнальную жилетку.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам:
- 112;
- 8 (800) 700-54-52.
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