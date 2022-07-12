Количество зарплатных карт Сбербанка в Прикамье достигло 580 тысяч

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Общее число карт Сбербанка, на которые жители Пермского края получают заработную плату, достигло 580 тысяч. Это означает, что практически каждый второй экономически активный житель региона выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Мы благодарны пермякам за такое доверие. Зарплатный проект - это действительно современный и удобный способ зачисления зарплаты на карту сотрудникам. С помощью этого инструмента можно снизить нагрузку на бухгалтера, сократить бумажный документооборот и расходы на хранение, перевозку и выдачу наличных.

Жители Пермского края, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут воспользоваться особыми привилегиями, такими как преимущество и более низкие ставки при получении кредитов, удобные сервисы переводов и оплаты услуг, скидки в магазинах-партнерах, а также получать повышенные бонусы СберСпасибо и т. д. В Сбербанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зайти в приложение, нажать "Профиль" в левом верхнем углу, зайти в "Бонусы и привилегии", выбрать зарплатную карту и перейти во вкладку "Зарплата на Сбер ".

Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка нужно сделать несколько шагов:

Шаг 1. Зайдите в приложение СберБанк Онлайн, выберите карту и нажмите «Настройки».

Шаг 2. Выберите «Сделать зарплатной» в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите «Подтвердить», когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите «Открыть заявление».

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.

Подробнее по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/sberkarta?segment=salary