В Прикамье собака укусила за лицо ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце января несовершеннолетнего мальчика во дворе собственного дома в поселке Гайны укусил за верхнюю губу бродячий пес. После этого у ребенка остался шрам на лице и он стал бояться собак.

Администрация города брать на себя ответственность отказалась, поэтому родители ребенка самостоятельно направили в суд иск с требованием о возмещении морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

- В районе проживания периодически появляются бродячие собаки, которые ведут себя агрессивно, однако отлов таких собак не осуществляется, - рассказал заявитель.

Представитель ответчика все отрицал: «Администрация Гайнского муниципального округа не бездействует - объявляются конкурсы на отлов безнадзорных животных, однако заявок нет».

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, Гайнский районный суд пришел к выводу о взыскании с администрации компенсации морального вреда в размере заявленных исковых требований. Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменений.

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