Пермская «Парма» в третий раз за год сменила название

Фото: БК "Парма-Пари"

Пермский БК «Парма» в третий раз за год сменил название. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

Теперь флагман пермского баскетбола будет называться БК «Парма-Пари». Все из-за ребрендинга титульного спонсора.

Напомним, впервые титульный спонсор появился в названии «Пармы» в сентябре 2021 года. Тогда клуб стал называться БК «Парма-Париматч». Уже в феврале 2022 года клуб, как и спонсор, сменил название на «Парма-Парибет». Теперь, в июле 2022 года, клуб имеет новое, более краткое название – «Парма-Пари». Именно под таким названием пермяки начнут выступать в баскетбольном сезоне-2022/2023.

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