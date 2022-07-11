«Открытие Авто»: цены на популярные модели новых авто в июне замерли после роста на 20-60% с начала года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в I полугодии и за июнь 2022 года. Значительного роста, как и падения, не наблюдается. По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на нашем рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Но и какого-либо заметного снижения в прайсах пока не наблюдается: успели подешеветь Lada Granta и Skoda Rapid. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.

В июне из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей ни один не стал «огорчать» покупателей повышением цены. При этом наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне – 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%. Дело, впрочем, отнюдь не в приступе внезапной щедрости продавцов: новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Но самое главное – до сих пор непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.

Возможно, такие же процессы мы вскоре увидим по Volkswagen Polo (1,82 миллиона, +44% за полугодие), а также по Renault Logan (1,33 миллиона, +38% за полугодие) и Duster (1,95 миллиона, + 40%). Для автомобилей с «жуком» на радиаторе все чаще начинает наблюдаться дефицит запасных частей, а «французы», объявив об уходе из нашей страны, по сути, бросили своих российских поклонников.

В целом, за исключением заводов АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и Haval, производители пока не спешат возобновлять сборку. Поэтому полноценное насыщение рынка моделями других производителей в ближайшие месяцы едва ли возможно. Усложнение и подорожание логистики, общий дефицит машин и компонентов в мире и, наконец, сложности с «параллельным импортом» – все это не позволит ценам начать сколько-нибудь существенно снижаться в перспективе нескольких ближайших месяцев. Не стоит рассчитывать и на щедрость дилеров. По разным оценкам, в России на складах остается от 100 до 120 тысяч новых автомобилей. Вплоть до зимы авторитейлеры будут продавать их, не спеша и за «дорого», чтобы продлить жизнь этой сферы бизнеса и покрыть накладные расходы.