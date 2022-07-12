В Перми пройдет Чемпионат по поеданию посикунчиков

Фото: Папина лавка

31 июля в 18.00 на пермской набережной состоится Чемпионат по поеданию посикунчиков.

За 30 минут до мероприятия у сцены взвесят каждого участника.

- Все желающие могут подойти и поучаствовать в соревновании совершенно бесплатно. Всего будет три весовые категории: до 40 кг, 40-80 кг, более 80 кг, - сообщают организаторы.

На поедание участникам дается минута, кто больше съел - тот чемпион.

- Победитель получает славу, вспышки фотоаппаратов и кубок.

Напомним, посикунчики - это старинное блюдо уральской кухни. Оно представляет из себя маленькие жареные пирожки, чей размер примерно равен добротному варенику.

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