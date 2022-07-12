Происшествия первого дня начавшейся недели в Пермском крае унесли человеческие жизни

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На территории Пермского края 11 июля произошло 8 пожаров, из них три зафиксировали в Перми. В понедельник горели: бытовка - в Красновишерском округе; неэксплуатируемые здания - в Верещагинском округе и Ленинском районе Перми; бани - в Александровском и Пермском округах; многоквартирный жилой дом - в Березниковском округе; административное здание и частный жилой дом - в Мотовилихинском районе Перми. Погибших на пожарах не обнаружено, один человек получил травмы.

Не обошлось без лесных пожаров. Подразделения МЧС Пермского края ликвидировали два возгорания в лесных массивах.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ! При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

За прошедший день в Прикамье зафиксировали четыре дорожно-транспортных происшествия: наезд на препятствие - в Бардымском; столкновение двух транспортных средств - в Пермском округе и Индустриальном районе Перми; столкновение трех транспортных средств - в Кунгурском округе.

О подробностях ДТП в Кунгурском округе сообщает «КП-Пермь»: в 15:40 со стороны деревни Песчанка в направлении автодороги «Кунгур – Соликамск» ехала «Шкода Фабиа» под управлением 41-летней жительницы города Челябинска. По предварительной информации при повороте налево в направлении города Кунгура женщина не уступила проезжую часть двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Рено Дастер», за рулем которого сидела 47-летняя жительница города Сургута. После удара внедорожник выехал на «встречку» и столкнулся с двигавшимся по ней рейсовым автобусом под управлением 66-летнего местного жителя.

К сожалению, два чрезвычайных происшествия на воде унесли жизни. Первое из них произошло на реке Сылве в Кунгурском округе. Тревожная информация в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю поступила в 13:01. Что произошло на реке рассказывает «КП-Пермь».

Затем в 17:04 были подняты спасатели по поводу происшествия на реке Ирень в окрестностях деревни Уразметьево Октябрьского округа. В первом и втором случаях есть по одному погибшему.

Наступившая жаркая погода на территории Пермского края продолжает привлекать туристов: 11 июля в путешествия отправились 38 туристических групп.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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