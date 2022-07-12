Власти хотят открыть прямые перелеты из Перми в Индию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Прикамья хотят открыть прямой авиаперелет из Перми в Индию. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевого министра транспорта Андрея Алякринского. По словам чиновника, помимо Индии, изучается и вопрос открытия новых рейсов в страны ближнего зарубежья. Правда, сроки будущих перелетов еще неизвестны.

Напомним, на данный момент единственными международными маршрутами аэропорта «Пермь» остаются Турция (Стамбул, Анталья) и страны ближнего зарубежья (Таджикистан и Узбекистан).

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