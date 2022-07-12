В Перми закрылись магазины парфюмерии и косметики «Sephora»

Фото: yandex.ru

В начале марта французская компания «Sephora» объявила о закрытии своих магазинов в России. Сейчас на продажу выставлены все 88 брендовых магазинов парфюмерии и косметики в России. Руководство сети решило продать 100% акций своей дочерней компании, АО «СЕФОРА РУС», российскому генеральному директору Евгению Дроздову. Сумма сделки пока не разглашается, сообщает издание «КоммерсантЪ». Известно, что после завершения сделки магазины вновь откроются под маркой «Иль де Ботэ».

В Перми два магазина «Sephora»: один находится в ТЦ «Колизей Атриум», второй в ТРК «Семья». После объявления организации о приостановлении работы краевая Госинспекция труда выдала дочерней компании АО «СЕФОРА РУС» предостережение о недопустимости нарушения прав работников.

Напомним, «Sephora» приобрела долю в компании «Иль де Ботэ» в 2008 году, а потом полностью купила сеть. В конце 2020 года «Sephora» начала ребрендинг магазинов в России.

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