В спецоперации на Украине погиб 21-летний рядовой из Прикамья

Фото: администрация Соликамского городского округа /«ВКонтакте»
Во время спецоперации на Украине погиб рядовой из Прикамья Николай Собянин. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Николай родился 23 июня 2001 года в городе Соликамске. Отучился в самарской школе № 163. После ее окончания поступил в Соликамский технологический колледж, откуда в 2021 году был призван на срочную военную службу. После остался служить по контракту.
Прощание с Николаем Собяниным пройдет 12 июля с 10.00 до 11.00 в соликамском ДК завода «Урал» по улице Черняховского, 20.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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