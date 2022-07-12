В спецоперации на Украине погиб 21-летний рядовой из Прикамья

Фото: администрация Соликамского городского округа /«ВКонтакте»

Во время спецоперации на Украине погиб рядовой из Прикамья Николай Собянин. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Николай родился 23 июня 2001 года в городе Соликамске. Отучился в самарской школе № 163. После ее окончания поступил в Соликамский технологический колледж, откуда в 2021 году был призван на срочную военную службу. После остался служить по контракту.

Прощание с Николаем Собяниным пройдет 12 июля с 10.00 до 11.00 в соликамском ДК завода «Урал» по улице Черняховского, 20.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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