Пермяк на Volvo попал в смертельное ДТП в Краснодарском крае

Фото: chp_59_perm/t.me
Страшная авария с тремя погибшими произошла ранним утром 10 июля на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. По предварительным данным, 22-летний житель Ростовской области на автомобиле Kia нарушил ПДД и врезался в грузовик Volvo, которым управлял 49-летний житель Пермского края.
Наши коллеги из "КП-Кубань" со ссылкой на главка МВД по Краснодарскому краю сообщают, что в результате аварии водителя легкового автомобиля с травмами увезли в районную больницу станицы Кущевской, а три его пассажира скончались на месте ДТП.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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