В Пермском крае окончены поиски 15-летнего подростка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к посту о пропавшем 15-летнем подростке.

Напомним, 15-летний мальчик пропал 11 июля. В этот день он вышел из дома в Дзержинском районе Перми и бесследно исчез. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски. Мальчика искали и в городе, и в лесу. К счастью, утром 12 июля поисковики сообщили радостную весть - мальчика нашли живым.

Где целые сутки пропадал подросток, не сообщается.

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