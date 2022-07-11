Температура 11 июля в Перми впервые превысила максимум 1936 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили синоптики из ГИС-Центра ПГНИУ, в Перми сегодня был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха для 11 июля.

Максимальная температура составила +31,9 , тогда как прежний рекорд, установленный в июле далекого 1936 года, равнялся +31,8 . Однако эта отметка остается одной из самых низких в июле, ведь она на 4,3 градуса ниже декадного максимума от 1931 года (+36,6 ).

Самая высокая температура за сегодня на территории края зафиксирована в городе Кунгуре (+32,5 ) и в городе Осе (+32,1 ), а самая низкая в поселке Гайны (+30,2 ) и в поселке Бисер (+27,8 ).

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