По решению Пермского краевого суда ТЦ «Лето» закрыли

Фото: yandex.ru
Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу собственников торгового центра «Лето», находящегося по улице Докучаева, 50 в Дзержинском районе города.
Владельцы торговых помещений хотели оспорить решение Дзержинского районного суда. В ноябре 2021 года он поддержал иск прокурора о том, что собственники должны заняться пожарной безопасностью ТЦ. Кроме того, проектная документация объекта не соответствовала действующим техническим регламентам.
Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения. 18 собственников помещений в течение трех месяцев должны разработать проектную документацию и получить на нее заключение контролирующих органов. До устранения нарушений суд постановил закрыть торговый центр.
Напомним, ранее «Лето» уже закрывали из-за подобных нарушений.
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