Скоро из Перми можно будет улететь в Барнаул и Владикавказ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Прикамья, аэропорт «Большое Савино» и российские авиакомпании «Северный Ветер» (Nordwind Airlines) и «Икар» подписали соглашение о развитии внутренних регулярных полетов. Они будут осуществляться из аэропорта «Большое Савино» по региональным направлениям, сообщает новостной портал «В курсе.ру».

Nordwind Airlines уже возит пассажиров из Перми в Москву, Душанбе и Сочи. С августа возобновятся перелеты в Астрахань, Калининград, Омск, Челябинск, Мурманск, Нижний Новгород и Волгоград. Кроме этого, за счет средств из краевого бюджета в ближайшее время откроются два новых направления, которых ранее никогда не существовало в Прикамье: Барнаул и Владикавказ.

На сегодняшний день авиаперевозчик «Северный ветер» составил и согласовал расписание полетов по следующим новым направлениям:

- Душанбе-Пермь – с 9 июля, по субботам;

- Астрахань-Пермь – со 2 августа, по вторникам и пятницам;

- Барнаул-Пермь – с 31 июля, по четвергам и воскресеньям;

- Владикавказ-Пермь – с 31 июля, по средам и воскресеньям;

- Волгоград-Пермь – с 1 августа, по понедельникам и пятницам;

- Калининград-Пермь – с 30 июля, по вторникам, четвергам и субботам;

- Нижний Новгород-Пермь – с 31 июля, по средам и воскресеньям;

- Омск-Пермь – со 2 августа, по вторникам и пятницам;

- Челябинск-Пермь – с 30 июля, по понедельникам и субботам.

Кстати, накануне стало известно, что власти Прикамья хотят открыть прямой авиаперелет из Перми в Индию и в страны ближнего зарубежья. Правда, сроки будущих перелетов еще неизвестны. На данный момент единственными международными маршрутами аэропорта «Пермь» остаются Турция (Стамбул, Анталья) и страны ближнего зарубежья (Таджикистан и Узбекистан).

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