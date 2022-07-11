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Общество11 июля 2022 12:49

РЖД хочет выкупить у пермяков земельные участки для строительства Северного ж/д обхода

Судебное заседание по этому поводу назначено на 23 августа
Мария Никишева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОАО «Российские железные дороги» хочет забрать у двух пермяков участки в районе улицы Соликамская под строительство Северного ж/д обхода в Прикамье. По этому поводу организация обратилась с исками об изъятии земли для госнужд в Орджоникидзевский районный суд.

Согласно иску от 16 июня, у жителя Орджоникидзевского района хотели купить землю за 1,24 миллиона рублей. Второй иск от РЖД поступил в суд 20 июня, здесь участок предлагали изъять за 62,28 миллионов рублей, но собственник подписывать документы отказался. Так, первое судебное заседание по данному делу назначили на 23 августа.

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