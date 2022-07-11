Жители Прикамья заметили плывущий по реке труп мужчины

Фото: Василий Вахрин

Днем в понедельник, 11 июля, в реке Сылве около пешеходного моста по улице Голованово в Кунгуре прохожие заметили плывущее тело человека. Очевидцы тут же сообщили об этом в экстренные службы.

- На место выехали спасатели и в районе городского центрального пляжа извлекли тело утонувшего. На вид погибшему мужчине около 60 лет. Тело передали полицейским, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и причины смерти.

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