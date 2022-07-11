За мошенничество со средствами пермского «Экопромбанка» бизнесмена приговорили к трем годам условно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ленинский районный суд Перми признал московского бизнесмена Игоря Куйду виновным по статье «Мошенничество» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также назначил штраф - 900 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на портал «ProPerm».
Игорь Куйда находился в розыске с 2017 года. В конце сентября 2019 года он добровольно явился в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, где ему предъявили обвинение в групповом мошенничестве. После этого районный суд потребовал с него залог - 20 миллионов рублей.
Напомним, изначально бизнесмен взял в «Экопромбанке» кредит - 215 миллионов рублей. Недвижимость, принадлежащая ООО «Лихттен Крауф СТ», в том числе площади в ТЦ «Привилегия» и два здания по улице Ленина в Перми стали залогом, как гарантия возврата средств. Сделку организовал совладелец банка Владимир Нелюбин, хотя знал, что деньги не вернут, считает следствие.
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