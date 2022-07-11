Три юниора «Пармы» продолжат выступать за клуб

Кирилл Будин, Александр Куров и Владислав Перевалов.

Состав пермского БК «Парма-Парибет» продолжает укрепляться и обновляться к новому сезону. Сегодня стало известно, что три молодых игрока клуба – Александр Куров, Владислав Перевалов и Кирилл Будин – продолжат выступать за клуб.

Предстоящий сезон станет для 20-летнего форварда Александра Курова четвертым в составе нашего клуба.

Владислав Перевалов играет за «Парму» с 2019 года. За два сезона в составе молодежки он отличился своей яркой игрой, помог команде пройти в «Финал Восьми» ЕМЛ ВТБ и одержать много побед.

20-летний пермский защитник Кирилл Будин провел сезон 2021/2022 в системе московского ЦСКА на правах аренды и теперь возвращается в родные стены «Молота».

Напомним, сегодня «Парма» сообщила, что клуб покинул ветеран команды – Николай Жмако, выступавший в «Парме» с 2013 года. Помимо него, клуб покинули форвард Александр Разумов и Артем Забелин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65