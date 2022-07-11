В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Кристалл»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми перенесут остановку общественного транспорта «Кинотеатр Кристалл», предупреждает пермская мэрия. Перенос связан с проведением капремонта Компроса.

Так, будет перенесена остановка, расположенная по четной стороне Комсомольского проспекта в квартале между улицами Швецова и Тимирязева. Это та, что в районе дома по адресу: Комсомольский проспект, 52.

Новое место постоянного размещения остановки - квартал между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской (в районе домов №58-№69 по Комсомольскому проспекту). Изменения действуют с 08:00, 12 июля.

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