Спецполк «Бастион» ищет пермяка-сослуживца, которого унесли с поля боя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцы спецполка «Бастион», принимавшие участие в спецоперации на территории Украины и Донбасса, ищут своего сослуживца из Перми. Такую запись опубликовали сегодня утром в группе боевых ветеранов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

- «Бастион» вызывает «Клена» на связь,- пишут однополчане, упоминая позывной бойца.

Оказывается, во время военных действий пермяк был сильно ранен осколком в руку и его эвакуировали с поля боя. С тех пор местонахождение «Клена» неизвестно.

- Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До связи, люблю вас!»: В спецоперации на Украине, спасая сослуживца, погиб 30-летний спецназовец из Пермского края

У Александра Некрасова осталась жена и маленькая дочка (Подробнее...)