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Общество11 июля 2022 10:38

Спецполк «Бастион» ищет пермяка-сослуживца, которого унесли с поля боя

Его позывной «Клен»
Мария Никишева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцы спецполка «Бастион», принимавшие участие в спецоперации на территории Украины и Донбасса, ищут своего сослуживца из Перми. Такую запись опубликовали сегодня утром в группе боевых ветеранов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

- «Бастион» вызывает «Клена» на связь,- пишут однополчане, упоминая позывной бойца.

Оказывается, во время военных действий пермяк был сильно ранен осколком в руку и его эвакуировали с поля боя. С тех пор местонахождение «Клена» неизвестно.

- Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи.

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