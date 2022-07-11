За прошедшие выходные дни 9 и 10 июля в Пермском крае произошло 25 пожаров

Фото: МЧС Пермского края.

Почти третья часть всех пожаров произошла в Перми. В Березниках огонь унес жизни местных жителей.

По сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю 9 июля на территории региона произошло 18 пожаров. В субботу горели: многоквартирные жилые дома - в Березниковском округе, в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми; мусор - в Мотовилихинском районе Перми и Пермском районе; в частных жилых домах - в Ленинском районе Перми, Нытвенском округе, Пермском районе; бани - в Пермском районе; надворные постройки - в Верещагинском и Краснокамском округах, Свердловском районе Перми; административное здание - в Очёрском округе; строящееся здание - в Свердловском районе Перми; садовый дом - в Добрянском округе.

На следующий день, 10 июля, пожарные края выезжали на тушение семи пожаров. Вчера горели: неэксплуатируемые здания - в Нытвенском и Соликамском округах, Дзержинском районе Перми; жилой дом - в Березниковском округе; баня в Пермском районе; многоквартирный дом - в Свердловском районе Перми; сухостой - в Пермском районе.

В ночь на 10 июля пожар в Березниках унес жизни местных жителей. По сообщению паблика «Типичные Березники», погибли два человека. Как рассказали в краевом МЧС, в 01:05 на пульт поступило сообщение о загорании в двухэтажном частном жилом доме на ул. Карла Либкнехта. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Его тушением занимались 15 человек личного состава и четыре единиц техники оперативных служб МЧС. Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса, а ликвидировать через 50 минут после поступления сообщения.

За два прошедших дня на территории края зафиксировали 14 ДТП: 9 июля – 9 происшествий, 10 июля – 5 происшествий. Более половины из них произошли в различных районах Перми, остальные – Осинском, Кудымкарском и Краснокамском округах. По сообщению издания «КП-Пермь», 10 июля на трассе Пермь - Ильинский погиб 59-летний водитель ВАЗ-217130. Это страшное ДТП «собрало» четыре автомобиля.

В выходные не обошлось без происшествий на воде: 9 июля их местом стали Красновишерский и Кудымкарский округа. В минувшее воскресенье 10 июля в реке Чусовой утонула 12-летняя девочка из деревни Калино. Подробности сообщает издание «КП-Пермь».

Также в крае горели 6 лесных массивов.

С наступлением тепла в Прикамье резко увеличилось число зарегистрированных туристических групп. В путешествия по Прикамью 9 июля отправились 73, а 10 июля – уже 80 тургрупп.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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