В Прикамье следователи начали проверку по поводу гибели 12-летней девочки, утонувшей в реке

Место трагедии. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Мы уже писали о том, что недалеко от Чусового в минувшее воскресенье произошла трагедия. Брат 12-летней девочки из деревни Калино прибежал домой и сообщил, что его сестру во время купания унес поток воды.

Два года назад в этой семье погибла сестра-двойняшка утонувшей девочки – ее изнасиловал и убил 16-летний подросток.

К поискам тела девочки подключили водолазов из краевой службы спасения, но из-за быстрого течения Чусовой в этом месте поиски осложняются.

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка.

- Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетней во время купания в реке. – сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 10 июля в деревне Мульково Чусовского городского округа во время купания в реке Чусовая утонула несовершеннолетняя девочка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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