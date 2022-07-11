В Перми стартовала операция «Мак»

Фото: Архив КП

В Перми с 11 по 20 июля проходит первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак 2022». Об этом сообщает пресс-служба пермского УМВД.

Цель операции - предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота растительных наркотиков. И выявление и ликвидации посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, которые содержат наркотики или психотропные вещества.

«Законодательство РФ не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников или пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произрастающие либо незаконно культивируемые на используемых участках и участках, находящихся в собственности», - отметили в полиции. За нарушения следует административная или уголовная ответственность.

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