Коммунальщики рассказали, жители каких районов Перми сильнее загрязняют стоки

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Редакция «В курсе.ру» составила рейтинг районов Перми, жители которых сильнее загрязняют канализационные стоки. Информацию за январь – май 2021/22 годов предоставила пресс-служба «Новогора-Прикамье».

«Лидерство» — у Кировского района. Там коммунальщики устранили 499 засоров канализации. Чуть отстал от него самый густонаселенный район Перми — Свердловский. Там устранен 491 засор.

Третье место за Орджоникидзевским районом — 331 засор. Дальше идут Индустриальный и Дзержинский — 258 и 257 устраненных засоров соответственно. В Мотовилихе — 253 засора.

Ситуация лучше всего обстоит с Ленинским районом и Новыми Лядами — 91 и 18 засоров.

Основная причина засоров/подпоров на сетях канализации — нерастворимый мусор, который пермяки сбрасывают канализацию: предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, детские игрушки. Однако в «Новогоре» рассказали, что к ним приплывали ковры, поленья, промышленный шланг, кресло и даже трупы животных.

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