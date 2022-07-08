Банк «Открытие»: почти 70% россиян не намерены покупать доллары, даже если снимут ограничения на их покупку

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Лишь четверть россиян (24%) считают нынешний официальный курс рубля к доллару абсолютно реальным. Больше половины хотели бы, чтобы доллар стоил не больше 30 рублей. 31% готовы активно покупать доллары после снятия валютных ограничений. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

55% россиян постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (22% делают это каждый день, еще 33% - часто, не реже двух раз в неделю). 24% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц. Очень редко, не чаще раза в месяц обращают внимание на курс валют 13%. Только 8% сообщили, что не следят за валютными котировками никогда.

19% опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. Чаще всего такая точка зрения встречается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (24%), реже всего на Урале (14%). По мнению 27%, курс рубля к доллару наоборот искусственно занижен (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили 37%, тогда как на Северном Кавказе лишь 17%). Реальным нынешний курс рубля к доллару сочли 24%, в том числе 31% в Москве и Московской области и только 15% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 29% затруднились ответить на этот вопрос.

«Советский» курс рубля - примерно 65 копеек за доллар – понравился бы 26% опрошенных (тут явно выделяется Южный федеральный округ, где так ответили 37%). По мнению 27%, идеальный курс рубля к доллару от 20 до 30 рублей. 18% считают таким курсом 30-50 рублей, 15% - 50-70 рублей, 8% - 70-80 рублей и 5% - свыше 80 рублей за доллар.

* Опрос проводился 1-6 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.