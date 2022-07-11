Сервис частных водителей Wheely уходит из Перми

Фото: Wheely Россия

Сервис для вызова частных водителей Wheely закрывает региональный офис и уходит из Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сервис, напомним, принадлежит сыну бывшего губернатора Пермского края Антону Чиркунову. Он был основан в 2010 году.

Штаб-квартира Wheely располагается в Лондоне. Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Париже, Лондоне, Дубае.

Помимо нашего города, сервис прекратит работать и в соседнем Екатеринбурге. Компания решила сосредоточиться на мировом рынке.

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