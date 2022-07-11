Пермский «Уралхим» выбрал лучших в профессиях

Фото: Владимир Горшков

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги ежегодных конкурсов профессионального мастерства. Они прошли во всех подразделениях предприятия в июне. 249 человек в 16 номинациях боролись за победу– это аппаратчики, машинисты, крановщики, лаборанты, слесари КИПиА, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, газоспасатели, электромонтёры и линейные руководители.

Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

- Конкурсы профмастерства позволяют работникам предприятия продемонстрировать знания и навыки, применяемые на рабочем месте. Это не просто состязание в мастерстве, это – значимый шаг по ступеням карьеры. Он выявляет многие важные личностные и профессиональные качества участников: целеустремленность, собранность, стремление развивать свой талант. Участие в соревновании помогает самим конкурсантам оценить собственные силы и осмыслить принятые решения.

Фото: Владимир Горшков

По итогам конкурсов первое место заняли 16 человек. Победителям присвоены звания «Лучший по профессии года в подразделении». Второе место заняли 13 сотрудников, на третьем – 11 участников конкурса. 10 сотрудников удостоились звания «Лучший молодой работник».

Фото: Владимир Горшков

Марина Лапаева, лаборант химического анализа производственной лаборатории – ОТК филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

- Это моя вторая победа в конкурсах профмастерства. В этот раз задания не показались мне сложными. Мы решали тест и проводили рядовой анализ алюминия в сточных водах – задача, которую мы выполняем каждый день. Но я всё же освежила в памяти методики и инструкции. Я рада возможности проверить себя и, может быть, выявить слабые места в багаже знаний. Первому месту очень обрадовалась: победа – это всегда здорово!

Победители конкурсов профессионального мастерства филиала «ПМУ» получили почётные грамоты предприятия, серебряные значки и денежные премии. Кроме того, каждому из них на один год присвоен более высокий профессиональный уровень с ежемесячной прибавкой к заработной плате. Призёры конкурса также награждены благодарностями, грамотами и денежными премиями.