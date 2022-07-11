«Парму» покинул один из ветеранов клуба

Фото: БК "Парма-Парибет"

Пермский БК «Парма-Парибет» покидает один из ветеранов команды – защитник Николай Жмако. Новостью делится пресс-служба клуба.

Николай Жмако выступал за «Парму» с 2013 года. Вместе с клубом он дважды выиграл Кубок России по баскетболу и стал одним из ключевых и запоминающихся игроков команды.

Клуб искренне благодарит Николая и желает ярких выступлений за новый клуб – БК «Руна», город Москва.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Парму» пополнили уже три американских игрока. А также центровые из Сенегала и России - Малик Диме и Кирилл Попов. И новый главный тренер в лице Евгения Пашутина.

Также пермяки подписали новые соглашения с воспитанниками - Глебом Шейко и Александром Платуновым.

Покинули клуб игроки атаки – Александр Разумов и Артем Забелин. Оба игрока перешли в казанский УНИКС.

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