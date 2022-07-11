На севере Прикамья уже неделю ищут пропавшего мужчину

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

На севере Пермского края в селе Пелым, Кочевского муниципалитета уже как неделю как пропал 65-летний Вячеслав Галкин. Об этом сообщают поисковики краевого отряда «Лиза Алерт».

Сельчанин ушел из дома и исчез 4 июля. Он нуждается в медицинской помощи.

Особые примеры пропавшего:

- рост 160 см;

- нормальное телосложение;

- русые волосы с проседью;

- голубые глаза.

Одет был в черную ветровку, черное трико, на ногах были черные резиновые сапоги, а на голове – серая вязаная шапка.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам:

- 112;

- 8 (800) 700-54-52.

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