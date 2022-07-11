На севере Прикамья уже неделю ищут пропавшего мужчину

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края
На севере Пермского края в селе Пелым, Кочевского муниципалитета уже как неделю как пропал 65-летний Вячеслав Галкин. Об этом сообщают поисковики краевого отряда «Лиза Алерт».
Сельчанин ушел из дома и исчез 4 июля. Он нуждается в медицинской помощи.
Особые примеры пропавшего:
- рост 160 см;
- нормальное телосложение;
- русые волосы с проседью;
- голубые глаза.
Одет был в черную ветровку, черное трико, на ногах были черные резиновые сапоги, а на голове – серая вязаная шапка.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам:
- 112;
- 8 (800) 700-54-52.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65