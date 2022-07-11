«Икар» и «Азимут» выполнят субсидируемые рейсы из Перми в города РФ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Икар» и «Азимут» будут выполнять субсидируемые рейсы из Перми в города России. Ранее эти рейсы обслуживала авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Росавиацию.

«Икар» получила одобрение на перелеты из Перми в Барнаул, Владикавказ, Нижний Новгород, Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск и Омск, авиакомпания «Азимут» - из Перми в Махачкалу. Полетная программа продлится с июля - и до конца года.

Ранее летать по внутренним субсидируемым маршрутам из Перми планировала авиакомпания Red Wings. Но в середине марта перевозчик приостановил рейсы по восьми направлениям.

Субсидироваться продолжат рейсы авиакомпаний «ЮВТ Аэро» (в Казань), ЮТэйр (Сургут и Тюмень), «Сибирь» (Новосибирск), «Ираэро» (Самара), «Азимут» (Минеральные Воды и Ростов-на-Дону).

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