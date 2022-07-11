В Прикамье на 11 июля объявлено штормовое предупреждение

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прикамье на 11 июля объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, сегодня местами на территории региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. А при грозе возможны сильные порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду. Днем на улице будет стоять жара – +27…+32 градуса.

Спасатели призывают быть внимательнее и осторожнее во время непогоды. Не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и линиями электропередач и не парковать свои и чужие машины возле них.

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