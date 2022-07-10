В Перми стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Прикамье съехались 120 спортсменов из 16 спортивных сборных команд специальных управлений ФПС МЧС России – «Памяти В.Т. Кишкурно» по пожарно-спасательному спорту.

Церемония открытия соревнований. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Перед началом соревнований на торжественной церемонии работникам вручили звания «Мастер спорта России». Затем спортсмены приступили к состязаниям.

По результатам дисциплины «штурмовая лестница - 4 этаж - учебная башня» первое место занял Данила Барсуков, а по дисциплине «установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» первое место занял Алексей Иванов.

Соревнования будут проводиться по разным дисциплинам. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В течение трех дней спортсменам предстоит соревноваться по дисциплинам «полоса препятствий», «пожарная эстафета» и «боевое развёртывание».