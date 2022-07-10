В Прикамье больше суток искали заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину

Фото: поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Грибной сезон добавляет хлопот спасателям и волонтерам.

Лишь больше суток спустя они нашли в лесу заблудившуюся 83-летнюю жительницу Кунгурского района. Она пошла пособирать грибочков еще в пятницу. Ее хватились к ночи, а нашли лишь вечером в субботу в 12 километрах от дома.

- Уставшую женщину обнаружили около 9 вечера в районе деревни Подъельник, - рассказали спасатели поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа. – Ее передали сотрудникам скорой помощи. В поисках также участвовали сотрудники полиции и добровольцы из поискового отряда Лиза Алерт.

В ночь на воскресенье спасатели этой же службы разыскали 46-летнего грибника, который заблудился в субботу в лесу у деревни Пауты.

Мы уже писали, что 5 июля в Горнозаводском районе нашли обезображенное медведем тело пропавшего в лесу грибника. Он пошел в лес 30 июня и не вернулся домой.

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