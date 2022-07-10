Коммунальщики рассказали, в каких пермских домах в июльскую жару отключат воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласитесь, неприятно, если в жаркую погоду в вашем доме отключат воду, а вы не запасли ни капельки на всякий случай. А ведь именно на июль в Перми запланировали отремонтировать множество водоводов в разных частях города.

Чтобы пересохшие краны не стали неожиданностью, в компании «Новогор Прикамье» составили и обнародовали график отключения воды до конца месяца.

Мы уже писали о том, в каких домах не будет воды на следующей неделе. А вот итоговый список – на весь июль.

В понедельник, 11 июля, с 9.30 до 19.30 воды не будет в доме на улице Муромской, 16.

Также в понедельник на сутки с 10.00 11 июля до 10.00 12 июля отключат воду в домах на улицах:

- 905 года, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 10А, 10б, 12, 14;

- Восстания, 16, 17, 17 К1, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 50, 54;

- Героя Пирожкова, 26;

- Златоустовская, 3;

- Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;

- Калужская, 4;

- Кирпичная, 6;

- Козловская, 2, 28, 33/1;

- Кузнецкая, 1;

- Ленинградская, 8;

- Магнитогорская, 7;

- Московская, 2;

- Мостовая, 3а, 6;

- Норинская, 3, 23 39а, 61, 85, 98;

- Огородникова, 2, 4, 9, 46, 47Б, 48/1, 53, 55;

- Потерянная, 9;

- Пролетарская, 9, 18, 25, 31, 31А, 31Б;

- Рылеева, 2;

- Славянова, 2А;

- Смирнова, 12;

- Тагильская, 12;

- Труда, 1, 6/1, 26, 47, 61, 72, 93А, 98, 100, 110;

- Харьковская, 9, 21, 29;

- Челябинская, 3А.

Во вторник, 12 июля с 9.00 до 13.00 воды не будет в доме по улице Бенгальская, 10А.

Также 12 июля с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

- Восстания, 126, 126а, 132, 140;

- Лузенина, 24;

- Пролетарская, 116.

В четверг, 14 июля, с 09.00 до 13.00 перекроют воду в доме на улице Маршала Рыбалко, 12А.

В пятницу, 16 июля:

С 9.00 до 19.00 – в домах на улицах:

- Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19А, 20, 26, 26А;

- Васнецова, 5, 7, 7/1, 11;

- Кабельщиков, 95А, 99;

- Луговского, 132, 132А.

С 9.00 до 13.00:

- Ласьвинская, 39, 41, 43, 45;

- Охотников, 18;

- Полтавская, 1, 2, 3А;

- Химградская, 19, 21.

На сутки с 16 по 17 июля:

С 9.00 до 9.00:

- Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52;

- Композитора Глинки, 11А;

- Космонавта Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82.

С 10.00 до 10.00:

- Екатерининская, 24, 28;

- Луначарского, 20;

- Максима Горького, 38, 40, 42.

17 июля с 9.00 до 20.00:

- Александра Щербакова, 23;

- Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

- Валежная, 13.

19 июля:

С 9.00 до 17.00:

-Екатерининская, 224;

- Плеханова, 39, 39/5, 39А.

С 10.00 до 19.00:

- 25 Октября, 106;

- Краксноармейская, 1-Я, 3, 4, 21;

- Николая Островского, 75, 93Б, 93В, 93Д;

- Чернышевского, 22.

22 июля:

С 9.00 до 16.00 – на улице Советской Армии, 92.

С 9.00 до 17.00 – на улице Гатчинская, 14, 15, 17/1, 17А.

С 9.00 до 20.00:

- Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20;

- Евгения Пузырева, 14;

- Мозырский пер. 2-Й, 22;

- Цимлянская, 50.

23 июля с 9.00 до 17.00:

- Подлесная, 17/1, 17/2, 17/3, 19/3, 21/1, 23/3;

- Подлесная 2-Я, 21.

25 июля с 9.30 до 19.00:

- Златоустовская, 3;

- Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;

- Калужская, 4;

- Кирпичная, 1, 6;

- Козловская, 2, 28, 33/1;

- Кузнецкая, 1;

- Ленинградская, 8;

- Магнитогорская, 7;

- Московская, 2;

- Норинская, 23, 3, 39А, 61, 85, 98;

- Огородникова, 2, 4, 46, 47Б, 48/1, 53, 55, 9;

- Рылеева, 2;

- Тагильская, 12;

- Труда, 1, 100, 110, 26, 47, 6/1, 61, 72, 93А, 98;

- Харьковская, 9, 21, 29;

- Челябинская, 3А.

26 июля с 9.00 до 19.00:

- Амурская, 3;

- Березниковская, 1, 66, 68;

- Бойный 1-Й, 2, 5, 9, 13;

- Бойный 2-Й, 5;

- Бойный 3-Й, 4;

- Бойный 4-Й, 3;

- Енисейская, 3;

- Зеленая, 11, 110, 99А;

- Новозвягинская, 21, 28, 57;

- Тавдинская, 5.

27 июля с 10.00 до 19.00:

- Максима Горького, 1, 2, 8, 9, 14, 14Б;

- Монастырская, 2, 3;

- Советская, 1, 3, 6.

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