Коммунальщики рассказали, в каких пермских домах в июльскую жару отключат воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Согласитесь, неприятно, если в жаркую погоду в вашем доме отключат воду, а вы не запасли ни капельки на всякий случай. А ведь именно на июль в Перми запланировали отремонтировать множество водоводов в разных частях города.
Чтобы пересохшие краны не стали неожиданностью, в компании «Новогор Прикамье» составили и обнародовали график отключения воды до конца месяца.
Мы уже писали о том, в каких домах не будет воды на следующей неделе. А вот итоговый список – на весь июль.
В понедельник, 11 июля, с 9.30 до 19.30 воды не будет в доме на улице Муромской, 16.
Также в понедельник на сутки с 10.00 11 июля до 10.00 12 июля отключат воду в домах на улицах:
- 905 года, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 10А, 10б, 12, 14;
- Восстания, 16, 17, 17 К1, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 50, 54;
- Героя Пирожкова, 26;
- Златоустовская, 3;
- Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;
- Калужская, 4;
- Кирпичная, 6;
- Козловская, 2, 28, 33/1;
- Кузнецкая, 1;
- Ленинградская, 8;
- Магнитогорская, 7;
- Московская, 2;
- Мостовая, 3а, 6;
- Норинская, 3, 23 39а, 61, 85, 98;
- Огородникова, 2, 4, 9, 46, 47Б, 48/1, 53, 55;
- Потерянная, 9;
- Пролетарская, 9, 18, 25, 31, 31А, 31Б;
- Рылеева, 2;
- Славянова, 2А;
- Смирнова, 12;
- Тагильская, 12;
- Труда, 1, 6/1, 26, 47, 61, 72, 93А, 98, 100, 110;
- Харьковская, 9, 21, 29;
- Челябинская, 3А.
Во вторник, 12 июля с 9.00 до 13.00 воды не будет в доме по улице Бенгальская, 10А.
Также 12 июля с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:
- Восстания, 126, 126а, 132, 140;
- Лузенина, 24;
- Пролетарская, 116.
В четверг, 14 июля, с 09.00 до 13.00 перекроют воду в доме на улице Маршала Рыбалко, 12А.
В пятницу, 16 июля:
С 9.00 до 19.00 – в домах на улицах:
- Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19А, 20, 26, 26А;
- Васнецова, 5, 7, 7/1, 11;
- Кабельщиков, 95А, 99;
- Луговского, 132, 132А.
С 9.00 до 13.00:
- Ласьвинская, 39, 41, 43, 45;
- Охотников, 18;
- Полтавская, 1, 2, 3А;
- Химградская, 19, 21.
На сутки с 16 по 17 июля:
С 9.00 до 9.00:
- Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52;
- Композитора Глинки, 11А;
- Космонавта Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82.
С 10.00 до 10.00:
- Екатерининская, 24, 28;
- Луначарского, 20;
- Максима Горького, 38, 40, 42.
17 июля с 9.00 до 20.00:
- Александра Щербакова, 23;
- Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- Валежная, 13.
19 июля:
С 9.00 до 17.00:
-Екатерининская, 224;
- Плеханова, 39, 39/5, 39А.
С 10.00 до 19.00:
- 25 Октября, 106;
- Краксноармейская, 1-Я, 3, 4, 21;
- Николая Островского, 75, 93Б, 93В, 93Д;
- Чернышевского, 22.
22 июля:
С 9.00 до 16.00 – на улице Советской Армии, 92.
С 9.00 до 17.00 – на улице Гатчинская, 14, 15, 17/1, 17А.
С 9.00 до 20.00:
- Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20;
- Евгения Пузырева, 14;
- Мозырский пер. 2-Й, 22;
- Цимлянская, 50.
23 июля с 9.00 до 17.00:
- Подлесная, 17/1, 17/2, 17/3, 19/3, 21/1, 23/3;
- Подлесная 2-Я, 21.
25 июля с 9.30 до 19.00:
- Златоустовская, 3;
- Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;
- Калужская, 4;
- Кирпичная, 1, 6;
- Козловская, 2, 28, 33/1;
- Кузнецкая, 1;
- Ленинградская, 8;
- Магнитогорская, 7;
- Московская, 2;
- Норинская, 23, 3, 39А, 61, 85, 98;
- Огородникова, 2, 4, 46, 47Б, 48/1, 53, 55, 9;
- Рылеева, 2;
- Тагильская, 12;
- Труда, 1, 100, 110, 26, 47, 6/1, 61, 72, 93А, 98;
- Харьковская, 9, 21, 29;
- Челябинская, 3А.
26 июля с 9.00 до 19.00:
- Амурская, 3;
- Березниковская, 1, 66, 68;
- Бойный 1-Й, 2, 5, 9, 13;
- Бойный 2-Й, 5;
- Бойный 3-Й, 4;
- Бойный 4-Й, 3;
- Енисейская, 3;
- Зеленая, 11, 110, 99А;
- Новозвягинская, 21, 28, 57;
- Тавдинская, 5.
27 июля с 10.00 до 19.00:
- Максима Горького, 1, 2, 8, 9, 14, 14Б;
- Монастырская, 2, 3;
- Советская, 1, 3, 6.
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