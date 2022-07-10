В Перми начали продавать офисы и квартиры бизнес-класса в комплексе на месте ДК «Телта»

Фото с сайта объекта.

В сентябре 2020 года на месте бывшего ДК «Телта» в Перми начали строить гостиничный комплекс Hampton by Hilton.

И вот удмуртский девелопер UDS объявил продажу апартаментов бизнес-класса и офисов в строящемся объекте на улице Окулова, 12. На сайте объекта представлены планировки площадок с видом на Каму или сад имени Гоголя, которые можно взять в аренду или купить. Об этом сообщает издание «Business-class».

Предполагается, что в гостиничном комплексе, сдача которого намечена на 2024 год, возведут три здания, откроют ресторан на крыше, на площади перед ним запустят фонтан.

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