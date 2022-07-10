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Происшествия10 июля 2022 9:47

В Перми из воды извлекли парня, который хотел переплыть Каму

Его заметили спасатели на середине реки
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В эти выходные спасатели в бинокль заметили человека, который плыл посреди Камы.

- Когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Матросы-спасатели Пермской городской службы спасения подплыли к нему на лодке, подняли на борт и благополучно доставили на берег живым и здоровым. Молодой человек поблагодарил за оказанную помощь и пообещал в дальнейшем таких рискованных поступков не совершать.

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