В Перми из воды извлекли парня, который хотел переплыть Каму

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В эти выходные спасатели в бинокль заметили человека, который плыл посреди Камы.

- Когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Матросы-спасатели Пермской городской службы спасения подплыли к нему на лодке, подняли на борт и благополучно доставили на берег живым и здоровым. Молодой человек поблагодарил за оказанную помощь и пообещал в дальнейшем таких рискованных поступков не совершать.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65