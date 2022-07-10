В Прикамье за один день утонули два человека

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

С приходом жары в Прикамье участились случаи гибели на воде.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в субботу, 9 июля, в регионе утонули сразу два человека – в реке Иньва в Кудымкарском городском округе и на Вишере в Красновишерске.

Подробности пока не сообщаются.

Напомним, мы уже писали о том, что 7 июля в поселке Харино Гайнского муниципального округа утонула 16-летняя девушка. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетней во время купания в реке.

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