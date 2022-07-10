Во время ночного пожара в Прикамье погибли люди

Фото: Pixabey.com

Сегодня ночью, 10 июля, пламя охватило дом на улице Карла Либенехта в Березниках.

- Сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме поступило в час ночи – в 01.05, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Четыре пожарных машины и 15 человек личного состава прибыли на место через 10 минут.

Огонь успел охватить значительную часть строения, его удалось окончательно погасить только в 01.55 минут. Под обугленными обломками пожарные обнаружили тела погибших.

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили они. – К сожалению, имеются погибшие. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

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