В Перми на следующей неделе во многих домах отключат воду

Как всегда летом коммунальщики ремонтируют водоводы. На следующей неделе в связи с ремонтами отключат воду в десятках пермских домов. Смотрим, не пересохнуть ли краны в вашей многоэтажке.

В понедельник, 11 июля, с 9.30 до 19.30 воды не будет в доме на улице Муромской, 16.

Также в понедельник на сутки с 10.00 11 июля до 10.00 12 июля отключат воду в домах на улицах:

- 905 года, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 10А, 10б, 12, 14;

- Восстания, 16, 17, 17 К1, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 50, 54;

- Героя Пирожкова, 26;

- Златоустовская, 3;

- Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62;

- Калужская, 4;

- Кирпичная, 6;

- Козловская, 2, 28, 33/1;

- Кузнецкая, 1;

- Ленинградская, 8;

- Магнитогорская, 7;

- Московская, 2;

- Мостовая, 3а, 6;

- Норинская, 3, 23 39а, 61, 85, 98;

- Огородникова, 2, 4, 9, 46, 47Б, 48/1, 53, 55;

- Потерянная, 9;

- Пролетарская, 9, 18, 25, 31, 31А, 31Б;

- Рылеева, 2;

- Славянова, 2А;

- Смирнова, 12;

- Тагильская, 12;

- Труда, 1, 6/1, 26, 47, 61, 72, 93А, 98, 100, 110;

- Харьковская, 9, 21, 29;

- Челябинская, 3А.

Во вторник, 12 июля с 9.00 до 13.00 воды не будет в доме по улице Бенгальская, 10А.

Также 12 июля с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

- Восстания, 126, 126а, 132, 140;

- Лузенина, 24;

- Пролетарская, 116.

В четверг, 14 июля, с 09.00 до 13.00 перекроют воду в доме на улице Маршала Рыбалко, 12А.