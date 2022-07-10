В Прикамье на трассе Кунгур – Соликамск обнаружили разломы двухметровой ширины

Фото: архив "КП".

Выбоины и просадки асфальтового покрытия полуметровой ширины, разломы шириной в 2 метра и длиной 3 метра в районе улицы Верещагино в Кизеле, - вот неполный перечень того, что обнаружили проверяющие во время обследования автотрассы Кунгур – Соликамск.

- Прокуратура Кизела в ходе проверок законодательства о безопасности дорожного движения выявила многочисленные нарушения при содержании автомобильных дорог на территории городского округа, - сообщают в краевой прокуратуре Пермского края. - На участках дорог, в том числе на региональной трассе Кунгур - Соликамск в ненормативном состоянии - более 4 километров дорожного полотна.

По итогам проверки директору КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» было внесено представление. Запланирован капитальный ремонт участка дороги на 2022-2023 годы.