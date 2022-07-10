Синоптики рассказали, что жара в Прикамье может усилиться

В Пермском крае продолжается жаркая погода, термометр днем уверенно преодолеет 30-градусную отметку. Грозы уже могут прогреметь не только на севере и в центре края¸ но и на юге.

А на следующей неделе жара может усилиться.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье днем воздух по краю прогреется до 26… 31 градуса, в Перми – около 30 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильный дождь, град.

Синоптики предупреждают, что при грозе порывы ветра могут усилиться до 17-22 метров в секунду.

Ночью ветер стихнет, станет неустойчивым слабым. Температура воздуха – от 13 до 18 градусов.

Понедельник будет безветренным жарким днем, столбик термометра опять будет стоять около 30-градусной отметки.

На следующей неделе к нам может поступить очередная порция теплого воздуха, и жара может усилиться.

- В понедельник ожидается вынос тропического воздуха с северного Казахстана в центр Европейской части России, где жара усилится до 31…33 градусов, - отмечают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - В середине следующей недели эта воздушная масса доберется до Урала, с чем может быть связано повышение температуры еще на 1-2 градуса.