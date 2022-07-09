Пермским предприятиям на четыре дня стоит воздержаться от рассеивания вредных примесей в воздух

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно информации Пермского гидрометцентра, с 20.00 пятницы, 8 июля, до 20.00 вечера понедельника, на территории Прикамья ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

- В связи с этим предприятия края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании согласованных с Госинспекцией мероприятий, в том числе проводить инструментальный контроль выбросов, - сообщает пресс-служба Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Если от жителей поступят жалобы по данной теме, то сотрудники прокуратуры исследуют пробы воздуха на предмет его загрязнения. За невыполнение требования предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65