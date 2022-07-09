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Общество9 июля 2022 17:47

В Перми ищут женщин 65+ для роли в большом кино

Если у вас есть бабушка, но она не сидит во ВКонтакте, пришлите ее фото за нее
Мария Никишева

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пермская академия актерского мастерства «Театр КТО» срочно ищет женщин 65+ для роли в большом кино. Об этом организаторы кастинга рассказали в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Присылать свои данные, в том числе - фото, возраст и телефон необходимо в сообщения группы, а все ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону: 8-922-363-61-10.

- Если у вас есть бабушка, но она не сидит во ВКонтакте, пришлите ее фото за нее! - просят сотрудники академии.

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