До конца лета в Перми снесут офисный центр по улице Газеты Звезда,5

Фото: 2gis.ru
До конца лета гаражно-строительный кооператив «Мегаполис» завершит снос здания бывшего офисного центра компании «Ермак» по адресу: улица Газеты Звезда, 5. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на директора «Мегаполиса» Михаила Крепака.
Сейчас создают проект ЖК, который возведут на месте офисного здания.
- Пока мы хотим получить разрешение на строительство жилья по этому адресу в декабре 2022 года. Возможно, тогда же стартует и строительство объекта,- рассказывает Михаил Крепак.
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