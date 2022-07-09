Пермские следователи раскрыли убийство 19-летней давности, произошедшее в «Черняевском лесу»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 19 лет назад в одной из больниц Перми от тяжелой травмы головы скончался мужчина. Экспертизой было установлено, что травма носит криминальный характер. Долгое время преступление не могли раскрыть, но сотрудники следственного комитета все-таки нашли доказательства, указывающие на причастность к убийству ранее неоднократно судимого пермяка.

Оказалось, что в 2003 году несовершеннолетний парень напился в «Черняевском лесу» и без повода избил металлическим предметом по голове незнакомца. Убийство из хулиганских побуждений пермяк признал в полном объеме.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю сообщает, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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