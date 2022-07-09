9 июля в Пермском крае прошли грозы и град

Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 9 июля, в отдельных районах города прошли грозы, в районе Гайвы – с градом.
Несмотря на жаркую погоду завтра вероятность локальных гроз сохраняется, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
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