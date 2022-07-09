В Перми потушили большой пожар на въезде в город

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня днем в Перми потушили крупный пожар на въезде в город. Горели надворные постройки в частном секторе на улице Бахаревская, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевое МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14.11. На место выехали 26 человек и 8 единиц техники. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 15.21 возгорание ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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