В Перми у строящейся пятиэтажки по улице Сибирской загорелась крыша

Фото: Мария ЛЕНЦ
На крыше строящейся пятиэтажки по улице Сибирской произошло возгорание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о нем поступило в 16.31. Установлено, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел из-за воспламенения строительного мусора на кровле здания. Пострадавших нет.
Пожар потушили 12 человек от МЧС и 3 единицы техники в 16.40.
В настоящее время ГУ МЧС России по Пермскому краю проводит проверку, выясняет обстоятельства и причины случившегося.
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